Vicente Sánchez: 'Estar en América no cambió lo que siento por Toluca'

Vicente Sánchez es un histórico de Toluca, pero tras jugar en Europa, regresó al futbol mexicano con América, situación que la afición mexiquense no tomó de la mejor manera.

"Es difícil volver a recordar cuando ya pasó tanto tiempo. Se hablaron muchas cosas y uno queda un poco triste. Yo soy del pensamiento de que si no ves una película hasta el final, nunca viste la verdadera película. Yo soy una persona que no hablo mucho, cuando uno no habla la gente se queda con lo otro y actuó con lo que entendían o escuchaban.

"Eso sintieron la personas de Toluca, cómo cuándo uno era novio y se peleaba con ella; había esa parte de amor y odio. Entender que el fútbol es un deporte libre, se entiende mucho que cuando no te tengo, la manera de escudarme es desprestigiando. A mí no me afectó para nada ni cambió lo que siento por Toluca en ningún momento. La gente es maravillosa, se portó espectacular aún cuando estaba la polémica", mencionó para Marca.

De igual forma, el exatacante charrúa aseguró que vivió sus mejores años con los Diablos, y espera algún día entrenar al equipo.

"Me faltó retirarme en Toluca, porque fue el equipo más importante en mi vida. Me quedó la espina de retirarme ahí pero nunca dependió de mí.

"Estoy terminando la licenciatura de entrenador. Muy feliz. Repito, si me vuelven a llamar y solo con preguntarme si quiero volver para retirarme en Toluca, por supuesto que estaría ahí y sería feliz de retirarme con mi gente", agregó.

