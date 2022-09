Aarón Padilla sobre el título del Clausura 2005: 'Mario Carrillo ponía a cada jugador en su lugar'

Aarón Padilla, exdelantero del América, reveló que la clave del éxito para que el equipo obtuviera el campeonato del Torneo Clausura 2005, fue que el técnico, Mario Carrillo, pusiera a cada jugador en una posición especifica; sin embargo, recordó que tras el cese del entrenador, Víctor Manuel Aguado tomó las riendas del club, lo que provocó su declive.

"Desconozco como trabaja el 'Tano', pero en caso de Mario Carrillo era poner a cada jugador en su lugar, era darle la función necesaria a cada jugador, te puedo decir que a Cuauhtémoc le pedía no bajar, si no en el momento de que recuperábamos la pelota teníamos que pasársela a Cuauhtémoc para que pudiera hacer jugar al equipo, a mí me pedía no salir del vértice del área, no tirarme a las bandas. Davino era un jugador tiempista, y Rojas lo ayudaba a la marca y cada quien se dedicaba a lo que tenía que hacer y eso hizo que el equipo se consolidara y trabajara como máquina’’, declaró en charla con RÉCORD.

"Tan es así que la directiva lo vio tan fácil que la directiva dijo: 'Este equipo juega solo' y quitaron a Mario Carrillo y pensaron que con Aguado el equipo iba a jugar igual y no, porque el jugador no es tonto y necesita una cabeza que lo convenza y pasó lo que tenía que pasar, el equipo tuvo un declive porque Mario era una pieza fundamental para nosotros’’, agregó.

Asimismo, Padilla cree que el cese de Oscar Ruggeri y la llegada del 'Capello', así como el regreso de Cuauhtémoc Blanco acompañado de Kléber Boas fueron factores para que aquel plantel recuperara la confianza y lograran el título.

"Con Ruggeri a lo mejor no íbamos tan mal porque le ganamos al Monterrey y lo corrieron y vino Mario y se encontró a lo mejor con un plantel de buena calidad, pero faltaba la cereza en el pastel, Cuauhtémoc que había salido al Veracruz, ese término de torneo nos costó, de hecho, Mario a partir de ciertas jornadas es cuando agarra esa racha, trae a Cuauhtémoc y Kléber y es ahí donde se gana la confianza del jugador, del técnico’’, comentó.

"Hicimos una Interliga recuerdo que pasamos año nuevo en estados unidos sin nuestras familias, ese Interliga no lo ganamos y hubo muchas dudas, pero el arranque de torneo fue el que buscábamos y ahí empezó la gran época de ese América, que recuerda la afición que recordamos todos porque la verdad era un equipo espectacular, era un equipo que le gustaba hacer goles y más con su ídolo natural que es Cuauhtémoc quedando campeón’’, finalizó.

