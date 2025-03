¿Adiós América? Rodrigo Aguirre en la mira para ser fichado por Peñarol

El Club América atraviesa el mejor momento de la temporada y el sueño del Tricampeonato está más vivo que nunca, sin embargo, una nueva preocupación llega a Coapa y tal como ha sucedido en las últimas temporadas, una figura ha llamado la atención de un equipo en el extranjero y ahora es Rodrigo Aguirre quién es pretendido por Peñarol.

Aguirre es pretendido por Peñarol | IMAGO7

De acuerdo a lo revelado por el propio presidente del Peñarol, el gigante uruguayo lleva tiempo ya intentando fichar a Rodrigo Aguirre y a pesar de que en estos momentos no existen platicas para 'robar' al delantero del América, Peñarol no quita el dedo del renglón y trata de convencer al Búfalo por medio de sus compañeros de la selección, esto inclusive antes de su llegada a las Águilas.

"Hace cuatro o cinco periodos de pases que lo estamos buscando, era la debilidad de Pablo Bengoechea. Yo voy como la gotita de agua, voy a Valverde, Josema, Aguirre, a todos, alguna te saldrá y alguna no".

Rodrigo Aguirre ya levantó su primer título con América | IMAGO7

"No (he hablado con Rodrigo Aguirre), porque no corresponde. Hoy tiene un club. Le mandé un (mensaje) vía a un compañeros de selección", declaró el presidente de Peñarol.

Baja cuota goleadora de Rodrigo Aguirre en la presente temporada

El primer semestre de Rodrigo Aguirre en América fue de 'en sueño', con una importante cuota goleadora y siendo pieza fundamental del Tricampeonato, sin embargo, este Clausura 2025 los números de Rodrigo Aguirre han ido a la baja y apenas registra dos anotaciones con las Águilas.

Búfalo Aguirre lleva solo dos goles en la temporada | IMAGO7

