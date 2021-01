Adolfo Rosinei: 'En América fue donde estuve más feliz en toda mi carrera'

Adolfo Rosinei estuvo tres años en América, y pese a que no pudo levantar el título, el brasileño asegura que fue en el equipo donde más feliz se sintió en toda su carrera.

“Salí muy triste por no haber sido Campeón, un equipo como el América con la grandeza que tiene. Yo siempre me entero, siempre busco las noticias del América, aquí en Brasil quien me pregunta, les que el equipo donde tuve más felicidad fue en el América, aunque nunca pude ser Campeón, pero fue donde estuve más feliz en toda mi carrera”, mencionó para TUDN.

El sudamericano de 37 años también contó que con quienes tuvo una mejor relación en Coapa fue con Christian Benítez (QEPD) y Carlos Reinoso. Además de que cuando estaba levantando, vino una lesión fuerte, ya al mando del Piojo.

“Aprendí con todos, con quien más tuve tiempo de trabajo fue con Chucho y Reinoso. Con el Piojo empecé a jugar mejor, tenía más dinámica, más confianza, pero con él tuve la lástima de la lesión", agregó.

Tras su paso por el conjunto capitalino, Rosinei regresó a Brasil con el Atlético Mineiro, para después pasar por el Coritiba y el Paraná.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: SANTOS VS CRUZ AZUL SE JUGARÁ PESE A POSITIVOS DE COVID-19