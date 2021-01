Liga MX: Santos vs Cruz Azul se jugará pese a positivos de Covid-19

Finalmente Santos y Cruz Azul si podrán debutar el próximo domingo en el Guardines 2021 como estaba presupuestado.

Luego de que la institución santista reportara un contagio masivo de coronavirius, el partido estuvo en tela de juicio, sin embargo, fuentes cercanas a la Máquina confirmaron que el partido se jugará y los celestes viajarán este mismo sábado a Torreón.

No obstante, los partidos entre los conjuntos Sub 17 y Sub 20 que se disputarían en las instalaciones del club Santos Laguna fueron pospuestos, debido a que la mayoría de contagios se presentó en las categorías inferiores.

Cabe destacar que el equipo femenil de Santos también tuvo que aplazar su encuentro de la fecha uno tras confirmar un brote dentro del plantel.

Se espera que sea este viernes cuando la Liga MX confirme el desarrollo del partido entre Santos y Cruz Azul.

