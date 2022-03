Adrián Chávez sobre Memo Ochoa: 'El futbol le ha quedado a deber en el América'

El próximo sábado, cuando América enfrente a Necaxa, Guillermo Ochoa hará historia con el conjunto de Coapa. Y es que Memo cumplirá 404 partidos defendiendo la portería del América, y con esto, superará al histórico exguardameta azulcrema, Adrián Chávez, quien en charla con RÉCORD reconoció que la calidad de Ochoa, y aseguró que el futbol no le ha hecho justicia a éste con las Águilas.

“Memo ha hecho las cosas bien, pero sí, probablemente creo que el futbol no le ha hecho justicia en el América, él debería tener más títulos en el equipo, pero no los tiene. Tiene todavía mucho tiempo para poder ganarlos y ojalá y me pueda superar a mí. Lo digo con el corazón en la mano por la estima que le tengo a Memo, que ojalá me rebase y como americanista ojalá que me súper rebasé. Ojalá tenga muchos títulos porque es lo que queremos como americanistas”, lamentó el mítico exportero.

Chávez considera que, durante sus dos etapas en Coapa, Ochoa no ha corrido con la suerte de contar con buenos planteles que le ayuden a conseguir campeonatos, e incluso recordó la crisis del 2008, en la que junto a Salvador Cabañas era el referente del equipo.

“Memo ha hecho los méritos suficientes para ser considerado uno de los mejores porteros de México o quizá hasta el mejor, y realmente, las etapas que ha vivido en el América no le han tocado tener grandes planteles, no le ha tocado tener grandes jugadores en los cuales se pueda apoyar y decir que él ha colaborado para que el equipo esté en muy buen nivel”, apuntó.

“Si hacemos un recuento en su carrera, hubo un tiempo en el que él salvaba al equipo y Salvador Cabañas era el que metía los goles y ganaban. Prácticamente el equipo eran esos dos jugadores, con todo respeto para los demás porque ellos también jugaban y ayudaban, pero regularmente así era el América; Memo salvando atrás, Cabañas metiendo goles y el equipo funcionaba entre comillas porque ese equipo no logró nada”, añadió.

El ‘Negro’ comparó el caso de Paco Memo con el de Cuauhtémoc Blanco, quien pese a ser el último gran ídolo americanista, solo consiguió un campeonato de liga.

“No ha tenido esa fortuna, pero el futbol muchas veces así es. Un caso muy particular es el de Cuauhtémoc Blanco, que solo tuvo un título con el América y es el jugador más histórico y el último gran ídolo del América.

"El futbol es tan bonito y tan hermoso que a veces te da y a veces no te da lo que tú quieres, pero Memo está en el club desde los seis años, es un ejemplo a seguir, es un portero carismático que los niños y jóvenes lo siguen mucho y tiene los tamaños suficientes para seguir siendo el mejor portero de México”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: EXISTE PREOCUPACIÓN POR JUAN OTERO TRAS SUFRIR LESIÓN ANTE MONTERREY