Aguirre no gasta 'energía' en interés de América y se concentra en Mallorca

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, habló sobre el supuesto interés que tienen las Águilas del América para que sea su próximo técnico a partir del Apertura 2023.

El estratega mexicano declaró en conferencia de prensa que se enteró por su equipo de comunicación sobre la publicación que lo vinculaba como aspirante a ser DT azulcrema.

"Me acaban de decir estos señores de comunicación del club que salió algo publicado y que me ibais a preguntar. Ha sido la primera. Yo prefiero hablar del Valencia. Estoy preocupado por la imagen de Almería. No he logrado dar la tecla para salir mañana como cuando lo hicimos la temporada pasada en Sevilla, por ejemplo. Quiero ese equipo", explicó el 'Vasco'.

Por ahora, Javier Aguirre no se preocupa en una posible renovación con el Mallorca, ya que sólo está enfocado en lo que tiene que ver con el cierre de temporada.

"Necesito centrarme en el equipo, no gastar energía en otra cosa. Me preocupa el partido. No quiero ver a mi equipo irreconocible, como en Almería. Ese equipo desorganizado, sin ideas, con cambios. No hubo manera y el rival fue superior. Sientes que tu equipo no está, y espero entre hoy y mañana que nos centremos para dar una buena imagen para resarcirnos del último partido", sentenció el entrenador tricolor.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - AMÉRICA: MARCELO GALLARDO, EN LA BARAJA PARA SER ENTRENADOR DE LAS ÁGUILAS