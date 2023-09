Zendejas le dice en la cara a Beltrán que América ganará a Chivas y 'advierte' nuevo festejo de Henry

El América vs Chivas está que arde y prueba de ello se vio en la dinámica de El Pódcast De El Clásico de México, en dónde Alejandro Zendejas tuvo una charla frente a frente con Fernando Beltrán.

En la plática, se les preguntó a ambos jugadores cuál era su pronóstico del partido y la respuesta de Zendejas inmediatamente incendió las redes sociales, pues aseguró que las Águilas ganaran y que estuvieran atentos a un posible nuevo festejo de Henry Martín.

"Mira, yo te digo con confianza, 2-0 ganamos con goles de Diego Valdés y Julián Quiñones. Además, ojo con la 'Bomba', ojo con el festejo, que siempre saca uno nuevo", señaló el jugador azulcrema

Cabe la pena recordar que Henry Martín ha vuelto una costumbre festejar peculiarmente en el Clásico Nacional, pues en el pasado emuló a Cuauhtémoc Blanco al simular orinar la portería de Chivas.

A pesar de la provocación, el 'Nene' Beltrán no cayó en los juegos y se mostró mesurado, pues aseguró que no le gusta hablar antes de tiempo y sólo se limitó a decir que el Rebaño se llevará el partido.

"Ganamos, yo no tengo por qué hablar, a mí no me gusta ni cotorreando", contestó el futbolista rojiblanco.

