Álvaro Fidalgo: 'El América nunca puede estar contento con un empate en un Clásico'

América no celebra empates. Álvaro Fidalgo aseguró que las Águilas no son un equipo que pueda darse por satisfecho si no se sacan los tres puntos y menos en un Clásico.

"Nunca el América puede estar contento con un empate en un Clásico y eso todos lo sabemos. Ellos estarán contentos, nosotro obviamente que no; no fue el mejor partido del equipo o no como los que habíamos estado dando, fue un partido difícil", comentó el americanista.

El mediocampista español no dudó en asegurar que no fue el mejor partido del equipo, sin embargo, sabe que todavía tienen en su manos ser el sublíder de la competencia y que irán por él la siguiente semana.

"Creo que no fue nuestro mejor partido, esa es la verdad, al equipo le costó trabajo encontrar la fluidez de otros partidos, pero seguimos ahí en la búsqueda del subliderato", declaró Fidalgo.

