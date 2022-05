Álvaro Fidalgo: 'Es el América, el más grande de México, nunca hay que darlo por muerto'

Álvaro Fidalgo, volante español del América, aseguró que al conjunto de Coapa nunca se le debe dar por muerto en un partido, pues su sello como el club más grande de México le implica que siempre debe de luchar, hasta el final, por lo que irán por el triunfo en la Vuelta de la Semifinal el domingo en el Estadio Hidalgo, de Pachuca.

“Es el América, es el equipo más grande de México, así que eso nunca (darlos por muertos). Al final va a ser un partido de vida o muerte (la Semifinal de Vuelta), sí o sí tenemos que ganar porque no nos vale el empate, así que no queda de otro, hay que dejarlo todo en Pachuca”, indicó el '8' azulcrema, de destacada actuación anoche en el Estadio Azteca en la Ida de la Semifinal del Torneo Clausura 2022 que los de Coapa igualaron 1-1 frente los Tuzos.

El 'Maguito' reconoció que las Águilas tuvieron dos oportunidades claras en la primera mitad del encuentro ante los Tuzos, mismas que dejaron escapar primero el delantero uruguayo Federico Viñas y después el '10' chileno Diego Valdés, pero ya no deben de pensar en lo que se fue sino en lo que les viene por delante.

“No me voy a meter si fuimos o no mejores, simplemente creo que hicimos méritos para poder ganar el partido. No podemos estar contentos con el 1-1 cuando pudimos haber ganado el partido.

“Siendo sincero nada satisfecho, creo que nos pudimos ir con ventaja, tuvimos dos al principio de la primera parte que fueron importantes. Esto es futbol, no podemos irnos satisfechos con el 1-1”, finalizó el mediocampista español.

