Álvaro Fidalgo sobre su supuesta salida de América: "No sé de donde sacan esa información"

Previo al inicio del Clausura 2024, surgieron versiones que colocaban a Álvaro Fidalgo fuera del América, sin embargo, el canterano del Real Madrid señaló que no fueron ciertas esas versiones y aseguró que está concentrado en lograr el bicampeonato en Liga MX y el título de CONCACAF Champions Cup.

En una entrevista para TUDN, el mediocampista aseguró que ante el buen momento de las Águilas, las ofertas de múltiples equipos son inevitables, sin embargo, no piensa en salir de Coapa en este momento.

"No sé de donde saca esa información Bam-Bam. Solo me centro en temas deportivos ahora mismo, no pienso en el futuro, no pienso en nada más de estar en esas dos finales, es muy importante para todos, queremos hacer historia, el otro día lo hablaba con Henry y con Diego de que bonito sería, porque obviamente ofertas hubo, ofertas vendrán", comentó.

Asimismo, Álvaro señaló que André Jardine ha buscado reacomodarlo en su esquema. A pesar de que odiaba jugar de enganche, el español se ha adaptado y ha sabido jugar detras de los delanteros, gracias a la confianza de André Jardine.

"En estos últimos partidos, André me quiso probar en otras posiciones, creo que lo estoy haciendo bien en esa posición de 10 que odiaba y André me dijo 'tu puedes jugar en esta posición', todas estas semanas estuve entrenando en esa posición y eso habla del trabajo de André de darme ese voto de confianza ahí", sentenció.

