América: Aquivaldo Mosquera reveló que le gustaría ser DT de las Águilas

El examericanista, Aquivaldo Mosquera confesó que en un futuro le gustaría ser director técnico del América y para ello ya se está preparando.

"Obviamente que me gustaría volver al América ojalá Dios quiera que se me haga realidad, me estoy preparando lentamente, quiero aprender bastante porque me gustaría ser técnico, ser un buen entrenador y me gustaría volver al América ahora en esa faceta en la que me estoy preparando, pero lo quiero hacer lento, acá en Colombia quiero enfocarme un poco a ayudarle a los jóvenes a hacer un poco de labor social antes de emprender este camino que lo deseo y que es una de mis pasiones", aseguró en entrevista con ESPN.

Asimismo Mosquera habló sobre el trabajo que ha realizado Miguel Herrera como timonel del cuadro azulcrema, el cual aseguró ha sido bueno.

"Para mí es el técnico idóneo para manejar al América, hay que tener una personalidad totalmente diferente para poder estar ahí parado en la línea y manejar a esta clase de jugadores y a este equipo en general, Miguel tiene ese temperamento, tiene ese conocimiento y le mete el jugador lo que se necesita para jugar en el América", finalizó.

