Samuel Eto'o aseguró que Tigres es el equipo más conocido de México

De cara al inicio de la temporada 90 de LaLiga, el exjugador del Barcelona y embajador de la competencia, Samuel Eto'o, habló con respecto al balompié mexicano y comentó que le hubiera gustado jugar en Tigres, equipo que dijo es uno de los más populares.

Además, Eto'o dejó en manifiesto la buena relación que lleva con el exdefensa mexicano Rafael Márquez, con quien compartió vestidor en el conjunto blaugrana a lo largo de cinco temporadas y externó su deseo por verlo dirigir algún día a la Selección Nacional.

“Creo que hay muchos clubes ahí, pero los más conocidos son Tigres, en mi época de Barcelona jugamos un partido en Estados Unidos y no me acuerdo. Al que más he seguido es a mi compadre Rafa Márquez, espero que algún día sea el seleccionador de México”, expresó en conferencia de prensa remota donde RÉCORD estuvo presente.

Por otra parte, el exdelantero se mostró entusiasmado por el comienzo de una nueva campaña en el futbol español y destacó la importancia de los Clásicos, pues consideró son los mejores partidos del mundo, esto a pesar de que dijo no tuvo participación en una Copa Mundial, juegos que a su parecer también son significativos".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: POLLO BRISEÑO DIO SU VERSIÓN DE LOS HECHOS TRAS LO OCURRIDO CON GIGNAC