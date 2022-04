América: Bruno Valdez, con opción de reaparecer ante León

El panorama pinta favorable para que Bruno Valdez pueda jugar el miércoles contra el León en el Estadio Azteca, luego del golpe en la pierna derecha que sufrió en el duelo ante Xolos, el cual parece no ser de gravedad, algo que podría confirmarse hoy mismo.

RÉCORD pudo saber que, el preliminar arroja que el golpe que sufrió Bruno en el Estadio Caliente no es un tema de gravedad, pese a esto, seguirá siendo evaluado y en las próximas horas el club tendrá un diagnóstico más certero para saber si podrán contar o no, con el jugador pasado mañana contra la Fiera.

El Paraguayo, quien apenas venía regresando a la actividad tras no estar presente en el partido contra Bravos de Juárez tuvo participación el pasado viernes en el duelo de la fecha 14 ante el cuadro fronterizo y se llevó un golpe, motivo por el cual tuvo que salir de cambio al medio tiempo, encendiendo las alarmas al interior del seno americanista., aunque, todo parece indicar que el jugador salió bien librado.

El central azulcrema sufrió una torcedura en el encuentro ante el Necaxa de la Jornada 12; sin embargo, dicha molestia no fue de consideración, por lo que la decisión de que no jugara ante Bravos fue solo para no exponerlo a una lesión de gravedad.

Tras la victoria en Tijuana, las Águilas recibieron día libre el sábado, y reportaron de nueva cuenta ayer en las instalaciones de Coapa, en donde realizaron trabajo regenerativo pensando ya en el duelo del próximo miércoles ante la Fiera.

El América ha levantado el vuelo en esta recta final de la Fase Regular del torneo y el compromiso ante los esmeraldas será crucial para que intenten buscar pase directo a la Liguilla.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: DIRECTIVA AZULCREMA COMENZÓ A ANALIZAR CONTINUIDAD DE FUENTES Y JORDAN SILVA