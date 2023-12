América: Calendario completo del campeón para el Clausura 2024

Este domingo, durante el medio tiempo de la Final del Apertura 2023, se dio a conocer el calendario de cara al Clausura 2024, en donde, las Águilas del América, arrancará rapidito la defensa de su decimocuarta estrella.

El cuadro de Coapa debutará el siguiente certamen el próximo 13 de enero en la cancha del Estadio Caliente ante los Xolos de Tijuana, el primer juego de local, en un estadio todavía por confirmar, será siete días después del arranque frente a los Gallos Blancos de Querétaro.

La jornada cuatro se adelantará para los dirigidos por André Jardine, América viajará a la frontera para jugar ante FC Juárez, la tres también será de visitante y jugarán en el Estadio Victoria contra Necaxa, previo al primer partido importante de las Águilas, quienes recibirán a los Rayados del Monterrey.

Los Clásicos comenzarán en la jornada ocho, estadio por confirmar, ante la Máquina Celeste de Cruz Azul, quince días después, en la fecha 10, la Final del Apertura 2023 tendrá su reedición, encuentro que, tentativamente, se jugaría en la Ciudad de México.

El Clásico de Clásicos llegará en la jornada 11 en el Estadio Akron y cerrarán los derbys con el Clásico Capitalino en la fecha 16 en el Estadio Olímpico Universitario.

Este es el calendario completo de las Águilas del América:

J1: Xolos de Tijuana vs América (Estadio Caliente)

J2: América vs Querétaro (Estadio por definir)

J4: Juárez FC vs América (Olímpico Benito Juárez)

J3: Necaxa vs América (Estadio Victoria)

J5: América vs Rayados (Estadio por definir)

J6: León vs América (Estadio León)

J7: Pachuca vs América (Estadio Hidalgo)

J9: América vs Mazatlán (Estadio por definir)

J8: América vs Cruz Azul (Estadio por definir)

J10: Atlas vs América (Estadio Jalisco)

J11: América vs Tigres (Estadio por definir)

J12: Chivas vs América (Estadio Akron)

J13: América vs Atlético de San Luis (Estadio por definir)

J14: Santos vs América (Territorio Santos Modelo)

J15: América vs Toluca (Estadio por definir)

J16: Pumas vs América (Estadio Olímpico Universitario)

J17: América vs Puebla (Estadio Cuauhtémoc)

