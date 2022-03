América: Checo Pérez ve a Marcelo Bielsa como el mejor candidato para DT de las Águilas

El América sigue en búsqueda de un estratega luego del despido de Santiago Solari y Sergio Pérez, piloto de Red Bull, espera que ese nombre elegido sea el del argentino Marcelo Bielsa.

"Me gusta mucho Bielsa para el América, pero yo no decido", dijo Checo Pérez para ESPN. "¿Por qué no?, para el América todo es posible", agregó el piloto tapatío.

Así mismo, Pérez aprovechó para dar su sentir sobre la actualidad de las Águilas de América y aseguró que es "triste" ver al cuadro azulcrema en el último lugar de la tabla de la Liga MX.

"Es triste ver lo que está pasando con el América, creo que hay mucho de fondo, justo hoy platicaba con Emilio (Azcárraga) del tema, se vienen cambios importantes en América, sin duda no pueden estar en esos lugares", culminó Pérez.

