América: Cuauhtémoc Blanco reveló el origen de sus polémicos festejos

Cuauhtémoc Blanco reveló el origen de sus polémicos festejos, los cuales emuló Henry Martín en el Clásico Nacional ante Chivas.

En un video, el ahora Gobernador del Estado de Morelos contó que su icónico festejo se le ocurrió en una concentración a lado de Germán Villa.

“Estaba de compañero de cuarto con Villa, estábamos inventando festejos e inventamos el Clásico, que a la gente le gustó”, confesó mediante un video.

Respecto a la celebración de las banderillas, el Temo recordó que fue para el exportero de Chivas, Oswaldo Sánchez.

“El de las banderillas, fue porque Oswaldo decía que no le iba a meter gol, y como siempre le he dicho ‘No hables, ruégale a Dios que no lo meta ese penalti’ pero son festejos que te salen y que al final de cuentas era mi compadre al que le puse las banderillas que se llama Víctor Salas. Son ocurrencias que tienes, también el otro festejo que me aventé en la red, que me dolió, me puse un trancazo, pero me aguanté, el de la orinada de perrito que muchos me criticaron, pero yo me moría de risa, porque yo veía a los chavitos haciéndolo otra vez, hasta en el América me tocó ver a un chavito hacerle así y me morí de risa, son festejos que te salen y te sale ese orgullo y americanismo, son ocurrencias que te salen en tres, cuatro segundos”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: KLÉBER BOAS DEMERITÓ A HENRY MARTÍN POR HABERLO SUPERADO COMO GOLEADOR CREMA