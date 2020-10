América: Emanuel Aguilera y Sebastián Cáceres podrían jugar contra Atlas

El América ya recuperó a sus dos centrales, Emanuel Aguilera y Sebastián Cáceres, quienes han superado por completo sus lesiones. Así lo confirmó el técnico Miguel Herrera quien, dijo que ambos, ya entrenaron al parejo de sus compañeros y muy probablemente puedan regresar a la actividad el próximo sábado cuando las Águilas reciban la visita del Atlas en el Estadio Azteca.

“Ellos (Aguilera y Cáceres) ya entrenaron al parejo del equipo, vamos a ver cómo se comportan esta semana de trabajo y esperemos que estén listos contra Atlas”, aseguró el técnico americanista para RÉCORD.

El estratega azulcrema señalo también que pese a que el guardameta Guillermo Ochoa ya trabajó en cancha este miércoles, sigue sin entrenar al parejo, por lo que ante la Academia sigue siendo duda.

“No, todavía no está (Ochoa). Trabajó ya en cancha, pero todavía no al parejo del grupo. Todavía no estamos seguros quien jugará contra Atlas”, dijo.

Por ultimo, el Piojo le deseó una buena recuperación al mediocampista colombiano, Nicolás Benedetti, quien fue operado con éxito de su lesión en el menisco medial.

“Afortunadamente dentro de los males creo que es el menor, esperemos que se recupere lo antes posible. Esperemos que mañana regrese para platicar con él y ver como se siente, pero dentro de los males el menor mal”, mencionó.

