Dr. Ortega sobre Benedetti: 'Lesión actual no tiene relación con la anterior'

Luego de darse a conocer el parte médico del mediocampista del América, Nicolas Benedetti, en el que se informó que padece de una lesión en el menisco medial , el Doctor Rafael Ortega confirmó que se trata de una lesión nueva y no tiene relación alguna con la rotura de ligamentos que sufrió el pasado mes de febrero, razón por la que tuvo que operarlo en su clínica de Guadalajara y de la cual tardó seis meses en recuperarse.

“No, fijate que no (La reciente lesión no tiene relación con la anterior), yo ayer estaba con el pendiente cuando vi las imágenes en la televisión, me quede con el pendiente y estaba preocupado de que se hubiera dañado el injerto y afortunadamente no, el ligamento está perfecto. Es una lesión nueva”, explicó el médico tapatío en charla con RÉCORD.

El Doctor Ortega señalo también que, nuevamente será el encargado de operar al Poeta de su nuevo padecimiento. Dicha cirugía se llevara a cabo este miércoles a las ocho de la mañana en su clínica ubicada en la capital de la Perla Tapatía y consistirá únicamente en hacer la reparación del menisco medial, por lo que el tiempo de recuperación será únicamente de cuatro a seis semanas aproximadamente.

“Mañana lo operó a las ocho de la mañana. Vamos a repararle un menisco que se dañó, que es el menisco medial”, aseguró.

Esta lesión llegó en mal momento para el cafetalero, pues parecía que el tema de las lesiones ya había quedado atrás y atravesaba su mejor momento con el conjunto de Coapa, con el que ya había hilado su quinto partido como titular gracias a sus buenas actuaciones y a su aporte ofensivo.