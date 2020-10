Toño García: Antonio Sancho contó por qué no se rehabilitó con Carlos Pecanha

Para Antonio Sancho no es fácil hablar de lo que está ocurriendo con José Antonio García, pero asegura que si en su momento no se hubiera rehabilitado correctamente, no habría seguido jugando, pues se fue prestado a Zacatepec un año (2015) y luego volvió a Pumas en 2016.

Y es que el que fuera vicepresidente deportivo de Pumas de agosto de 2014 a febrero de 2016, lamentó la situación por la que actualmente atraviesa el exdefensa felino y narró cómo es que decidió que el futbolista se rehabilitara con la gente de Pumas y no con Carlos Pecanha como él quería, pues en ese momento el médico era parte del Club Puebla.

“Es una pena lo de Toño y yo hablo de cuando llegué a Pumas y él ya estaba lastimado, en ese momento no pudimos contar con él. Creo que Toño ya llevaba una o dos operaciones de cadera y se había operado con Víctor Ilizariturri, y había que hacerle otra operación, y decide operarse con Ilizariturri, luego habla conmigo para ver si la rehabilitación la podía hacer con Pecanha que en ese entonces estaba en Puebla y no lo conocía, le dije que la rehabilitación la tenía que hacer con la gente del club, que eran de la UNAM, y ellos habían estado pendientes de la operación y demás, y se rehabilitó. Yo era el responsable del club y tenía que tomar una decisión por el bien de todos.

“Yo como responsable le dije que se tenía que rehabilitar con la gente del club, no sé por qué quería rehabilitarse con Pecanha si había en Pumas gente capacitada, pero se rehabilitó y quedó bien, tan es así que se fue a Zacatepec prestado un año porque necesitábamos que jugara porque era un prospecto de Pumas y jugó un año en Zacatepec, se le hizo un seguimiento y ya no supe más porque en ese momento (Ape. 16) llegó Rodrigo (Ares de Parga) y yo ya no quise estar con Rodrigo y regresé a Tigres, se rehabilitó y tan jugó que después lo regresaron a Pumas, pero ya no sé más”, dijo a RÉCORD.

El ahora director deportivo de Tigres, dijo que está dispuesto a platicar con ‘Toño’, además de que reiteró que él siempre quiso el bien del jugador: “Entiendo al chavo porque la situación es complicada, pero a mí no me tocó ni verlo jugar. Por lo que veo me mencionan porque el problema es la rehabilitación que es lo que me están achacando, pero se rehabilitó, se le dio seguimiento y jugó un año (en Zacatepec); quería rehabilitarse en otro lado, pero las instituciones tienen áreas médicas para ver por el jugador. No sé qué pasó después de lo que me tocó a mí.

“Yo no tengo problema con él, al contrario, si quiere hablar conmigo por supuesto que estoy dispuesto”, señalo.

