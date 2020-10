Pumas: Toño García aseguró que Ares de Parga nunca le dio la cara

Fuerte y claro, José Antonio García, exdefensa de Pumas que ahora no puede caminar debido a una negligencia médica que comenzó en 2012, dio los nombres de los directivos involucrados en la situación por la que atraviesa y que además cada uno en su momento intervino, pero ninguno le ayudó.

“Me da tristeza porque es un club al que le tengo cariño, soy universitario de cuna, me duelen estos tratos, representa a la máxima casa de estudios con valores que nos inculcan y estos actos no van con eso, pero esta institución es más grande que cuatro o cinco personas que la han usado para sacar beneficios personales", detalló.

“Rodrigo Ares de Parga (expresidente de Pumas) fue con quien se vio todo y nunca me dio la cara, siempre me mandó con José Ramírez (vicepresidente de operaciones) con quien tuve un hecho muy lamentable que me dijo ‘ni modo te tocó a ti, tuviste mala suerte y si quieres demandar, demándanos; Toño, Sancho (actual directivo de Tigres y exdirector deportivo de Pumas; estaba el doctor Antonio Miguel”, señaló.

Finalmente, ‘Toño’ aseguró que hasta el momento nadie de Pumas lo ha contactado y lamenta la postura del club: “Pumas no se ha puesto en contacto con nosotros, decían que es un tema de directivas pasadas, pero a la nueva le toca seguirlo y siguen en la misma línea que las pasadas".

“Triste por la postura del club, una institución tan grande como Pumas no merece esto y le han hecho un daño enorme, yo como canterano me duele mucho”, expresó.

