América: Esteban Solari, feliz de que Santiago esté en México; destaca el gran trato a los Solari

México es un país en el que la familia Solari se ha sentido como en casa, y ahora que Santiago Solari se convirtió en el entrenador del América, no será la excepción, así lo explicó su hermano Esteban, quien jugó con Pumas en 2007 y compartió con RÉCORD lo que significa para él éste país, y particularmente lo que le ha dejado a su familia.

“México en lo particular a mí me produce siempre una sensación de agradecimiento. Y en cuanto a ‘Santi’, la sensación siempre fue de alegría y de orgullo, sé que él está feliz con esta oportunidad y eso me da felicidad a mí también. Y me da felicidad saber que además es en un país como México, donde nos han tratado siempre con una calidad humana como en pocos lugares del mundo”.

Incluso, el ‘Tano’, quien ahora trabaja como auxiliar en las selecciones juveniles de Argentina, explicó las etapas que él y su familia han vivido en México, por lo que están familiarizados con el país donde ahora dirige su hermano.

“Viví en muchas etapas de mi vida en México y los recuerdos siempre son alegres junto a mi hermano, mi padre, mi familia entera. Recuerdo estar en Guadalajara cuando estuvo en Atlas jugando en Colomos, luego en Morelia que me tocó hacer una pretemporada con 15 años con el plantel de Primera División, ya luego más grande triunfando en Pumas que es un club que me marcó para toda la vida y siento un profundo respeto y admiración por México”, explicó.