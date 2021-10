América: Futbolistas 'tocados' viajarán a Monterrey; decisión de jugar, hasta última hora

Coapa es un Nido de incertidumbre. Las recientes molestias que han sufrido algunos futbolistas impide que Santiago Solari no tenga certeza de los jugadores que podrá utilizar para la Final de Concachampions.

Después de la práctica de hoy, RÉCORD pudo saber que Pedro Aquino, Bruno Valdez, Jorge Sánchez y Sebastián Cáceres están contemplados para hacer el viaje a Monterrey, pero será hasta horas antes del partido que decidan si podrán tener actividad.

Sin embargo, hay optimismo en Coapa y esperan que la mayoría de ellos pueda disputar el juego que definirá el boleto al Mundial de Clubes. Pero en caso de que no estén listos, no descartan echar mano de elementos como Emilio Lara por la lateral derecha, recordando que Miguel Layún no podrá jugar por reglamento, Mario Osuna en caso de que el peruano no lo logre y Jordan Silva, quien ha hecho bien las cosas en la central pensando en que Cáceres o Valdez no sean tomados en cuenta.

El equipo viajará mañana después del entrenamiento y está en los planes que hasta Mauro Lainez los acompañe como parte de la unión grupal, no así, Santiago Naveda, quien ya se recuperó, pero debido a su falta de ritmo está casi descartado para ir a la Sultana del Norte.

