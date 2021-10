América: Gullit Peña reveló haber estado cerca del Nido durante mandato de Matosas

Para finales de 2014, Gustavo Matosas llegó con cartel de campeón al América. Con el objetivo de repetir la fórmula ganadora que le dio dos títulos con León, intentó traer a un recién mundialista Carlos Peña, y aunque las cosas no terminaron por concretarse, Gullit reveló que existieron acercamientos.

“Hubo poquita plática sobre si llegada al América cuando estuvo él, pero eso fue tema de los directivos que se encargaban en ese tiempo. No se dio”, reveló Peña en entrevista con el portal Soy Fiera.

Fue en 2016 que Gullit dio el paso y salió de León con rumbo a Chivas; jugó para otro grande como Cruz Azul.

Pese al tiempo, el ahora jugador del Antigua GFC de Guatemala recuerda con cariño a Gustavo Matosas, quien reconoce fue el DT que lo terminó de formar tanto como jugador así como persona.

“Matosas me dejó muchísimo. Me terminó de formar en lo mental y futbolístico. El profe Matosas es como un padre para mí y para muchos. No tengo vergüenza en decir las cosas y para mí fue como un papá en todos los sentidos. Fue quién sacó lo mejor de mí y nos apoyó en todo en todo momento con lo económico, futbolístico y familiar. Incluso sigo hablando con él y al profe lo tomo con un segundo papá”, apuntó el mediocampista de 31 años.