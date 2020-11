América: Henry Martin expresó su molestia en redes por el gol que le anularon

Henry Martin no quedó satisfecho con el gol que le anularon frente a los Tigres, pues de acuerdo con el delantero, no hay una imagen que compruebe que la pelota no entró en su totalidad.

El atancante de las Águilas compartió su malestar en sus redes sociales, asegurando que se tomó una mala decisión.

"No hay imagen contundente en donde se vea que esto no fue gol para cambiar la decisión que se había tomado. Mal", escribió Martin en su cuenta de Twitter.

No hay imagen contundente en donde se vea que ésto no fue gol para cambiar la decisión que ya se había tomado... Maaaal https://t.co/6k2XFU6vd7 pic.twitter.com/GPD0r0EnD0 — HENRY MARTIN (@HenryMartinM) November 2, 2020

A pesar del tanto anulado, el América consiguió derrotar a los Tigres y aseguerar su lugar en la Liguilla.

