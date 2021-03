América: Jorge Sánchez destacó que experiencia de Solari en Europa facilita el sueño de emigrar

Jorge Sánchez, defensa lateral del América, destacó la llegada al Nido de Santiago Solari, pues consideró que al ser un técnico proveniente de Europa, facilita más su sueño de algún día poder emigrar a jugar al futbol a dicho continente.

“Que venga Solari fue muy bueno para nosotros en la parte de que viene de Europa y es a donde un jugador quiere ir, tiene uno sus metas y sueños de ir a Europa, en lo personal es mi sueño.

"Estoy tratando de aprender todo lo que se pueda de mis errores, tratarlos de mejorar y mis aciertos tratarlos de perfeccionar, creo que esa es la clave, ahorita estamos haciendo bien las cosas pensando en América, pero en un futuro pensando en Europa”, declaró para W Deportes.

Sánchez dijo sentirse muy contento y a gusto trabajando con Solari a quien describió como un técnico exigente, pero que sabe entender a sus jugadores, lo que ayuda a que disfruten mas la práctica de su profesión.

“Estoy muy contento, porque trabajar con un cuerpo técnico que viene de Europa es una motivación más para un jugador. Es un entrenador muy exigente y que entiende a los jugadores y eso es una parte fundamental para nosotros de sentirnos en confianza para salir dentro del campo a hacer lo que nosotros queremos, a disfrutarlo y pasarlo bien y en esa parte todos los compañeros estamos muy a gusto”, mencionó.

Cuando las Águilas visiten al Mazatlán, el lateral derecho cumplirá 100 partidos portando la camiseta de las Águilas. Ante esto, Jorge señaló que seguirá trabajando para mantener su puesto.

“Es un compromiso venir a un club tan grande como es el América y llevo ya aquí tres años y creo que he hecho las cosas muy bien, son ya 100 partidos.

"Un jugador cuando llega a un equipo siempre quiere estar jugando, se mata dentro del campo y se mata dentro de los entrenamientos para que lo sigan poniendo y creo que esa es la parte que me ha tocado y creo que he hecho lo correcto, a pesar de las adversidades sigo luchando y gracias a Dios sigo teniendo un puesto y no pienso bajar los brazos para que me lo quiten fácil”, advirtió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: CUAUHTÉMOC BLANCO AGRADECIÓ A HENRY MARTÍN POR IMITAR SUS FESTEJOS EN EL CLÁSICO