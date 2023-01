América: Juan Cantú y Esteban Lozano, las joyas de Fuerzas Básicas que destacó Raúl Herrera

Raúl Herrera, director de fuerzas básicas del América, señaló en charla con RÉCORD que las Águilas cuentan con buenos prospectos para el futuro, y aunque no quiso detallar los nombres para no meter presión en los jóvenes, destacó a Juan Cantú y Esteban Lozano, goleadores de la Sub 18 y 20, respectivamente.

“Lamento decepcionarte, pero cada vez que me hacen esa pregunta nunca la respondo, nunca digo nombres porque no me gusta meter una presión innecesaria a jugadores. Todos los que están siguiendo un poco el día a día del club y los partidos ven que Esteban Lozano quedó máximo goleador del torneo (Sub 20) o Juan Cantú quedó máximo goleador del torneo (Sub 18). No hace falta ser un máster y tener un ojo clínico para esto, pero nunca digo nombres porque no me gusta que se meta una presión innecesaria”, declaró Herrera.

El 2022 fue un año lleno de éxitos para el conjunto de Coapa en cuanto a fuerzas básicas se refiere, pues se consiguieron varios títulos en sus diferentes categorías y algunos canteranos recibieron su oportunidad en el Primer Equipo, logros que para el directivo español son fruto del buen trabajo que se está haciendo en las divisiones menores.

“Conseguir estos títulos es la consecuencia de que se esté trabajando bien, estaríamos igual contentos porque debutaron muchos jugadores en el Primer Equipo. Tenemos muchos jugadores que creemos que pueden ser prospectos de futuribles para el primer plantel y ese es el objetivo principal, si después llegan esos títulos pues es una alegría para todos y más en un club en el que, cuando sales a la cancha, tienes que salir a ganar en cualquier cancha del país. Es la consecuencia de hacer las cosas bien, pero sí se estaban haciendo muchas cosas bien antes, con títulos o sin títulos”, comentó.

“Mi trabajo aquí es saber elegir a las personas, a los jugadores y a los técnicos para que trabajen con ellos. No sabría decir en qué nivel estamos o a qué porcentaje. Si los técnicos siguen trabajando así seguirán saliendo jugadores. Estamos contentos porque en las categorías más chiquitas siempre estamos llegando a Finales de torneo, saliendo campeones y eso te indica que estás en la parte final y en lo más alto”, agregó.

Finalmente, Raúl desmintió el mito de que en el América no se trabaja con la cantera, pues, aunque confesó que en el algún momento también lo creyó, desde el día uno que llegó a Coapa descubrió que sí se voltea a ver a los jóvenes.

“Cuando estás fuera del club sí que escuchas y sientes eso (que América no es un equipo que trabaje con sus fuerzas básicas) pero desde el primer día que llegué al club tuve todo el apoyo del mundo por parte de la directiva con Santiago (Baños), con Diego Ramírez cuando llegó y no puedo decir que sintiese que no se mira hacia la cantera.

“Desde el primer día me ayudaron en todo lo que pedí, desde el primer día hubo jugadores que tuvieron su oportunidad arriba, algunos con más suerte, otros con menos suerte”, finalizó.

