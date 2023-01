Henry Martín: "Quiero quitarme la espinita y tener el campeonato de goleo"

No hubo tiempo para el dolor. Un gol fue lo que separó a Henry Martín del campeonato de goleo con América, un reto que sigue pendiente en la carrera del delantero y que espera pueda cumplir en el próximo 2023.

El atacante de las Águilas recordó que en el torneo anterior se quedó cerca de conseguirlo y no tuvo tiempo para 'sufrirlo', ya que la Liguilla y posteriormente la Copa del Mundo, llegaron uno tras otro de manera inmediata, pero aseguró que su objetivo es "quitarse esa espinita" para que el equipo vuelva a tener un campeón de goleo luego de una década.

"El campeonato de goleo es algo que no tuve tiempo de sufrirlo, me dolió mucho no haberlo ganado por un gol, no tuve tiempo de poder limpiar eso de mi cabeza, de analizarlo y lamentarlo porque llegó la Liguilla y de inmediato el Mundial, es algo que me dolió mucho y tengo la espinita todavía de que se puede", comentó a RÉCORD.

Respecto a la competencia interna que tiene con las Águilas, el atacante azulcrema destacó las cualidades y actitud de su compañero, Federico Viñas, quien lleva hundido en una crisis de goles desde hace un par de temporadas, sin embargo, para 'la Bomba' el uruguayo tiene las condiciones para competir en el futbol europeo.

"Yo compito mano a mano con Viñas y es un excelente jugador, para mí tendría que estar en Europa porque tiene todo, yo lo admiro aunque sea más chico que yo por esa entrega y garra que demuestra, yo admiro que siempre va para adelante un minuto o todo el partido, siempre apoya al equipo y está de buen humor, nunca está desanimado aunque no esté jugando, la competencia ha sido dura y leal", reconoció Henry Martín.

