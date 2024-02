América: Kevin Álvarez revela la 'pesadilla' que sufrió con la pubalgia

El futbolista azulcrema, Kevin Álvarez, confesó que se inyectaba de dos a tres veces a la semana para poder seguir entrenando y jugar cada fin de semana, debido a que padece pubalgia.

En el actual torneo, llegó a un acuerdo con el cuerpo técnico, para tomar un descanso de dos a tres semanas, que le permita recuperarse de sus dolencias.

“No es como ande mal ahorita, tuve pubalgia desde hace cuatro meses, más o menos, tengo pubalgia, es una lesión complicada, para la gente que ha tenido sabe cómo es de doloroso e incómodo, el torneo pasado, por la emoción de mi primer torneo y ser campeón, de estar ahí, en el equipo, no pare nunca, me inyectaba dos o tres veces a la semana, para poder jugar el fin de semana”, comentó Kevin, en el podcast que hace con Miguel Layún.

El defensor mexicano señaló que las inyecciones dejaron de tener efecto en su cuerpo, por lo que tuvo que negociar con el cuerpo técnico un descanso de dos a tres semanas.

“Hasta la fecha así lo hago, en pretemporada me inyecté siete de ocho días, porque es muy jodida, cada vez el defecto era menos. Todo este torneo que arranqué, traté de hacerlo como el pasado, pero ya no pude, las inyecciones me estaban molestando, dije que es momento de cuidarme, de recuperarme. No estaba haciendo lo de antes, pensé que es momento de hacerse un lado y recuperarme”, compartió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS VENCE A SAN LUIS DE VISITA Y CONSIGUE SU SEGUNDO TRIUNFO EN EL TORNEO