Álvaro Fidalgo se burla de Kevin Álvarez por filtrar alineación de América: 'Estas bien pend**'

Álvaro Fidalgo y Kevin Álvarez aprovecharon su día libre tras el empate ante Necaxa el pasado sábado. Los dos futbolistas se unieron al canal de Twitch de su compañero Igor Lichnovsky y a Miguel Layún donde revelaron calgunas historias.

Durante el programa, Lichnovsky le preguntó a Álvarez sobre el rumor de que había filtrado una alineación, previo al inicio de temporada. Layún también se unió a las dudas, cuestionando si hubo problemas en con la directiva.

Previo al juego ante los Xolos, Kevin Álvarez quien, filtró aparentemente filtró que ocuparía una nueva posición con las Águilas en el Clausura 2024. En otro stream junto a Igor Lichnovsky y Miguel Layún, el juvenil mexicano reveló que sería ocupado como extremo por derecha en el inicio del campeonato.

Ahora durante la reunión, Álvarez no respondió la pregunta, sino que Fidalgo fue quien dijo que ‘fue terrible’ la equivocación de su compañero, y aseguró que la directiva no estuvo contenta que el incidente. Al final el español simplemente se burló de Álvarez.

Fidalgo dijo que los directivos del @ClubAmerica se enojaron con @KevinAlvarez_2 por filtrar la alineación y le dice “estás bien Pendejo” jaja pic.twitter.com/ukjGG87D9o — Luis Ernesto (@LuisErnestoP95) January 29, 2024

Álvaro Fidalgo ganó menos en América que en Real Madrid

En el mismo stream entre jugadores de América, el futbolista español habló sobre su llegada al conjunto azulcrema en el 2021. De acuerdo con el volante, ganaba más en el Real Madrid de Castilla que lo que ganaría en América.

“Me tocó la oportunidad que me llamó Solari. Conocía América obviamente, y si o si era jugármela a poder demostrar el futbol que tenía y que no me habían confiado en España y poderlo demostrarlo en América”, reveló el volante sobre la razón de su llegada al club mexicano

