América: Miembro del staff explotó contra la afición tras eliminación ante Pumas

La eliminación ante Pumas pegó fuerte en el seno americanista, por lo que incluso, miembros del staff reaccionaron a través de redes sociales.

Luis González, fotógrafo oficial de las Águilas, explotó en contra de la afición azulcrema.

“¡Una vergüenza! El sonido local con audios de barras (como nuestra gente no empuja, no canta, no alienta; no nada) un triste recurso. Todo mal esta noche", publicó en Instagram.

Los de Coapa fueron eliminados luego de caer ante Universidad, en un divertido partido en el Estadio Azteca.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DIEGO COCCA: 'QUERÍA QUE EL ATLAS TRANSMITIERA EL ORGULLO DE PORTAR ESTA CAMISETA Y LO LOGRARON'