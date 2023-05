Con el triunfo que América consiguió frente a Chivas en Semifinales, las Águilas tienen un paso ya en la próxima fase; sin embargo, el conjunto azulcrema mantiene los pies en la tierra y están conscientes de que aún quedan 90 minutos por disputar, razón por la que darán su mejor exhibición en la serie de Vuelta, en casa, con su gente, así lo dejó saber Miguel Layún.

“Estamos enfrentando un gran rival. Tenemos que presentarnos en casa, en el Estadio Azteca, con nuestra gente que estamos convencidos van a hacer pesar muchísimo el estadio desde las gradas y nosotros intentando hacer el mejor futbol posible para aspirar estar en la siguiente fase”, dijo al término del partido Layún para Claro Sports.

El conjunto capitalino no demerita el peligro que les podría generar el Rebaño y ya vivieron en carne propia el peligro de que su rival tenga la oportunidad de remontarles, tal y como sucedió hace unos días ante Atlético San Luis, experiencia de la que aprendieron lo suficiente como para no repetirla.

“No porque ya tuvimos una cachetada contra San Luis y si eso no nos sirvió para darnos cuenta que tenemos que hacer el máximo todos los días, no sirve de nada si al final no logramos el objetivo”, explicó.

Concentración y atención, esas serán las claves para conseguir un nuevo triunfo ante los rojiblancos, explicó el propio Layún: “Sabemos que tenemos que estar muy atentos, llegaron en el momento adecuado para estar 100 por ciento enfocados en que si queremos estar en la siguiente fase debemos de estar sumamente atentos en el partido de vuelta”, dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CLÁSICO NACIONAL TUMBA DE FORMA CONTUNDENTE AL CLÁSICO REGIO, CASI LE DUPLICÓ EL RATING