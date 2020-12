La joven promesa de América, Morrison Palma renovó con las Águilas hasta 2022, así lo dio a conocer el propio jugador a través de sus redes sociales.

Y es que tal y como lo dio a conocer el colaborador de RÉCORD, El Francotirador, el cuadro de Coapa no había renovado al juvenil y ya era siendo seguido por equipos de la Liga MX y la MLS, por lo que los azulcrema metieron el acelerador para no dejar escapar al talentoso jugador.

Cabe recordar que el juvenil pertenece al Nido desde los 10 años y ha pasado por todas las categorías: Sub 13, Sub 15, Sub 17 y ahora con el equipo Sub 20 donde tiene un rol protagónico importante.

Desde que fue elegido por Roberto ‘Monito’ Rodríguez durante unas pruebas que organizó el club en diciembre de 2010, Morrison encontró su máximo desarrollo cuando Alfredo Tena tomó las riendas de las Fuerzas Básicas.

