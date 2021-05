América: Nicolás Castillo protagonizó polémica en redes tras burlarse del Colo-Colo

Nicolás Castillo fue motivo de polémica en redes sociales, pues el chileno se burló de la derrota por goleada del Colo-Colo 5-1 a manos del Ñublense, pues El Popular traía 18 bajas por Coronavirus y necesito de juveniles para jugar, provocando una reacción en cadena de respuestas en contra del delantero de las Águilas.

Felipe Flores, exjugador de Colo-Colo, respondió a la burla con un mensaje que no hizo más que encender a Castillo: "Más que responderle a él (Nico) que lo echaron de Colo Colo, quiero apoyar a la patrulla juvenil que se la jugó toda", fue el mensaje de Flores desde Instagram.

Y Castillo no dudo en responder a Felipe: “A mi no me echaron, a ti sí. Yo me fui solito, por suerte”, fue el mensaje que compartió el delantero del América desde sus historias de Instagram.

“Otra cosa, cuando yo escribo en contra de otros equipos es por su gente (afición), no por sus jugadores”, añadió desde otra publicación, provocando la reacción de más de un chileno, ya fuera seguidor o no de Colo-Colo.

