América: Óscar Jiménez aclaró controversia que involucró a Santiago Solari

Óscar Jiménez, portero del Amérca, aclaró la controversia que se ocasionó a consecuencia de un 'me gusta' que le dio a una publicación de Twitter, en la cual se le criticaba a Santiago Solari; que posteriormente fue cesado como director técnico del conjunto azulcrema.

El guardameta mexicano ofreció disculpas por el 'like' en donde se menciona: "dónde están [email protected] que m…. a Solari porque “es educado” o porque “está guapo”. EL TÉCNICO MÁS INFLADO EN LA HISTORIA DEL AMÉRICA”.

Jiménez lanzó un comunicado en sus redes sociales para explicar lo sucedio, justificando que su acción se dio de manera involuntaria.

"Por redes me entero, que sin querer, le di like a una publicación criticando a mi DT, fue completamente involuntario, es algo que nunca he hecho y nunca haría, y no tengo más que admiración y respeto por él y todo su cuerpo técnico", redactó.

Asimismo, el segundo arquero de las Águilas destacó que "siempre he dado todo por el equipo, y lo seguiré haciendo sin importar nada, mientras esté en este club, que es el club más importante de mi vida".

Óscar no ha podido tener participación con el América en un partido oficial desde el Torneo Apertura 2021, cuando arrancó de titular ante la ausencia de Guillermo Ochoa, que se encontraba concentrado con la Selección Mexicana que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: GILBERTO ADAME PRESENTÓ SU RENUNCIA; NO HAY QUIÉN TOME LA DIRECCIÓN DEL EQUIPO