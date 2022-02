América: Larcamón, opción en Coapa; Gareca también si no va a Qatar con Perú

Santiago Solari tendrá un partido crucial el sábado, ya que de perder ante Pumas, su puesto se estará tambaleando más que nunca.

Y es que al tener ultimátum, de caer en el Clásico Capitalino se estaría despidiendo del América, por lo que ya se empiezan a manejar nombres para tomar las riendas de las Águilas.

De acuerdo con Rubén Rodríguez, colaborador de RÉCORD, Nicolás Larcamón y Ricardo Gareca son opciones que maneja la directiva azulcrema.

"Solari no lo han quitado porque el Plan A está dirigiendo a Uruguay, el Plan B está dirigiendo a Necaxa y el Plan C está dirigiendo a Gallos. Yo no dudo que si pierden con Pumas haya un interinato y después esperen para ir por Larcamón. Si Gareca no va al Mundial, puede ser opción", mencionó.

"EL PLAN A ESTÁ DIRIGIENDO A URUGUAY" "EL PLAN B ESTÁ DIRIGIENDO AL NECAXA" "EL PLAN C ESTÁ DIRIGIENDO A GALLOS" #LUP | Interinato en el América si hay derrota en el Clásico Capitalino y ojo con Ricardo Gareca Te lo cuenta @ruubenrod pic.twitter.com/WA69ISHQL3 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 22, 2022

La idea sería tener un interinato para terminar el torneo y comenzar a gestionar la llegada de alguno de los dos.

En el caso de Larcamón, se tendría que negociar con el Puebla, ya que aún tiene contrato; por parte de Gareca, solo sería opción si Perú no clasifica al Mundial de Qatar 2022.

