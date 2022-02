Luis Ángel Landín advierte al León: 'Podemos dar la sorpresa'

Luis Ángel Landín tiene la confianza de que el Guastatoya dará la sorpresa en la Concachampions y advierte al León de que esto puede suceder.

Para el delantero mexicano, en el futbol todo puede pasar, por lo que sueña con darle vuelta al 2-0 en contra.

“Obviamente traemos esa desventaja (2-0), pero en cuanto silbe el árbitro debemos tener claro que tenemos 90 minutos para dar una sorpresa y dar el máximo porque estos partidos te exigen estar bien posicionado, no cometer un solo error atrás y adelante la opción que tengamos habrá que meterla, solo así podemos sacar a flote esto y no es hablar o ser mediocres, pero no tenemos nada que perder y sí mucho que ganar.

“Lo que nos ha ayudado para este partido de es que en el torneo local se vienen haciendo cosas importantes, eso nos hace que no decaigamos y que estemos mentalmente fuertes", mencionó en conferencia de prensa.

De igual forma, el exdelantero de Cruz Azul y Morelia, se visualiza anotando goles en la cancha visitante.

“Claro que sí, siempre trato de visualizarme así (anotando) está difícil la situación, pero no hay nada imposible, en un partido de futbol hay muchas circunstancias, pueden pasar mil cosas, pero saldremos con la mente positiva y tengo días visualizándome de la mejor forma haciendo muchos goles y por qué no hacer mucho goles", agregó.

