América: Perdió ante Chelsea en duelo amistoso en Las Vegas

Noche en Las Vegas, noche de apostar por un cuadro totalmente nuevo y aunque América tuvo una dosis de fortuna, la jerarquía y calidad del Chelsea inglés se impuso 2-1.

Fueron dos tiempos completamente distintos, las Águilas lograron imponer condiciones a pesar de que se pararon con un once inédito y en más de una ocasión inquietaron el marco del conjunto inglés que protegía el español Kepa Arrizabalaga.

Del lado de Guillermo Ochoa hubo menos actividad aunque el mexicano fue exigido en un par de ocasiones, mismas que solventó con firmeza para cumplir con una buena actuación la media hora de partido que jugó, ya que salió de cambio por rotaciones del Tano para darle minutos a Óscar Jiménez.

Sin embargo, para la parte co mplementaria el conjunto londinense cambió a los once futbolistas, metió al cuadro estelar haciéndose dueño del partido de inmediato y no pasaron ni diez minutos cuando el alemán Timo Werner sacudió las redes en un doble remate después de una gran atajada de Jiménez.

El gol en contra no desanimó a los de Coapa y con más esfuerzo que idea se acercaban esporádicamente al área rival y fue precisamente en una de esas ocasiones que presionaron a la defensiva provocando que el lateral Reece James regresara un balón a Kepa que estaba mal posicionado y mandar por accidente la pelota en su propia porteria para igualar la pizarra.

Pero se veía cerca el triunfo del Chelsea y en la recta final del partido, Mason Mount puso orden y con un disparo de media distancia pegado a la red lateral se llevó la victoria en un escenario que lució completamente lleno con mayoria notoria para los de América.

