América: Piojo Herrera no ha vencido a Necaxa desde que regresó a las Águilas

Desde que Miguel Herrera regresó al banquillo del América mantiene una deuda pendiente: vencer al Necaxa. Ya son 6 torneos en que el Piojo no ha podido celebrar una victoria contra los hidrocálidos, pero esta noche puede ser la ocasión ideal considerando que las Águilas llegan como líderes del certamen y los Rayos como sotaneros, sin embargo, el propio estratega azulcrema descartó que la posición en la tabla no los obliga a sacar los tres puntos.

“Nada tiene que ver eso. La verdad cómo lo he dicho siempre, cada partido puede ser diferente y cada partido puede cambiar. Al final de cuentas son estadísticas y yo no estoy pensando en lo qué pasó antes, yo pienso en el partido que sigue, por supuesto que vamos con la idea de ganar los 3 puntos pero la posición en la tabla no dice nada”, declaró el estratega en conferencia.

“Necaxa hizo un buen partido el fin de semana, me parece que Poncho (Sosa) ha hecho un buen trabajo. A veces se habla mucho de estadísticas pero yo soy de la idea de que cada partido es una historia diferente. Además, apenas llevamos dos Jornadas, no es que le llevemos 20 puntos, porque ahí si la diferencia sería mucha”, agregó el Piojo.

Respecto a las concentraciones que se han dejado de hacer previo a los partidos por el tema del virus, Miguel destacó que a la plantilla le ha caído bien dormir en sus casas previo a los juegos.

“Nos ha funcionado dormir en nuestras casas, esta vez haremos lo mismo y mañana (hoy) muy temprano en vuelo charter nos vamos para Aguascalientes”, finalizó Herrera.