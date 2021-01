América: Piojo Herrera reveló que Roger Martínez era el mejor colombiano para visores del Milan

Tras meses apagado, Roger Martínez volvió a demostrar ante Juárez por que ocupa el dorsal '9' en América, una capacidad goleadora que lo llevó a ser observado por visores del multicampeón europeo Milan.

Miguel Herrera, exentrenador de las Águilas, reveló que ojeadores de histórico equipo italiano se presentaron en Coapa para seguir a un par de jóvenes prospectos del Nido, y no perdieron la oportunidad para elogiar al que consideraron "el mejor jugador colombiano de la actualidad".

"Vinieron visores del Milan para darle seguimiento a jugadores jóvenes del América. Platicamos Santiago Baños y yo con ellos, y nos preguntaron '¿saben quién es el mejor jugador colombiano que hay en el mundo ahorita?'. Nombramos a Falcao, a James Rodríguez, y nos respondieron 'no, es ese que tienen ahí', volteamos y era Roger", recordó el Piojo en entrevista con Mimo el Águila.

"Baños les respondió 'se los vendo', y le dijeron que 'no, porque ese chavo (Martínez) todavía no terminaba de ser el jugador que todos pensamos que puede ser, porque su representante no lo ayuda mucho'. Eso nos dijeron los visores sudamericanos con trabajos de visorear para el Milan", añadió Herrera.

Los rumores sobre la salida de Roger con rumbo a la MLS o un regreso a Europa lo han merodeado desde hace un par de torneos, aunque tras darle el triunfo a las Águilas ante Bravos podría darle un nuevo respiro como azulcrema en la nueva dirigencia de Santiago Solari.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: BAÑOS: 'EN AMÉRICA QUISIÉRAMOS VER MÁS DE LO QUE ROGER MARTÍNEZ DEMOSTRÓ VS JUÁREZ'