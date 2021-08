América: ¿Qué justificación dio tras el registro de Renato Ibarra?

Casi dos años después, Renato Ibarra es para la Liga MX jugador de las Águilas del América. Esto después de la polémica de violencia que envolviera al ecuatoriano y a su familia que terminó por su salida del Nido.

Mediante un comunicado, los de Coapa informaron que debido a las lesiones que azotan al cuadro de Santiago Solari, se han visto en la necesidad de registrar a Ibarra, pues "ha solucionado sus problemas familiares" y puede volver a enfundarse la azulcrema.

"El Club América informa que, debido a la operación del jugador Leo Suárez, y el tener a otros futbolistas lesionado, hace que el equipo vea la necesidad de reconfigurar su plantel, dado a lo anterior, se registrará a Renato Ibarra en el equipo", reza el comunicado azulcrema compartido desde las redes sociales.

“El jugador ha solucionado sus problemas familiares. Su expareja e hijos le han acompañado a entrenamientos y partidos. Asimismo, ha sido capacitado en materia de equidad de género.

“Cabe mencionar que Renato no tiene cargos pendientes de resolver. Y no recibió condena alguna, dado que su familia apoya a su reincorporación al América y luego de un cuidadoso análisis, el club ha decidido no prejuzgar aquello que la familia y las autoridades han solventado", se puede leer en el escrito americanista.

El ecuatoriano saldrá a la banca esta noche ante Bravos de Ciudad Juárez después de que la directiva de América hiciera las gestiones necesarias para volverlo a tener entre sus filas.

Con el dorsal 30, Ibarra volverá a vestir la camiseta de las Águilas en un partido después de un año y medio complicado para el futbolista.