América: Santiago Solari felicitó a sus jugadores por empate ante León

Santiago Solari confesó que disfruto el duelo ante León, pues consideró que tuvo pasajes emocionantes, entre ellos haber quedado en desventaja numérica, algo que consideró muy complicado y por lo que felicitó a sus pupilos.

"A mí me ha encantado, he disfrutado el partido, a veces en altas competiciones es difícil disfrutar del juego, me ha gustado el partido. Me pareció un partido muy rico en muchísimos aspectos y que ha tenido distintas etapas, los primeros minutos, luego la segunda parte fue un poco diferente, el segundo tiempo jugando con un hombre menos cambia la dinámica del partido. Felicito a los jugadores, no es sencillo jugar con un hombre menos", declaró en conferencia de prensa.

Pese a admitir que el América pudo derrotar a La Fiera, Solari, señaló que no tiene nada que recriminarles a sus jugadores, pues dijo que comprende las circunstancias que se suscitaron en el partido.

"Es cierto que con un poco más de precisión en esas dos jugadas o algunas otras que tuvimos incluso con 10 pudimos aumentar el marcador, ellos estaban haciendo un buen trabajo, pero estaba en muy buen momento para nosotros, pero esto es futbol y es así. En general lo hacemos bastante bien y no tengo nada que reprocharles a los futbolistas", agregó.

El estratega argentino advirtió que el América sigue aspirando a ganar el título; sin embargo, dijo estar consciente que aún queda bastante camino por recorrer en el torneo.

"El equipo lo formamos entre todo especialmente los futbolistas que hoy se han entregado de principio a fin, como lo han hecho otras veces para solventar una papeleta dura en el segundo tiempo con un jugador menos. Y con respecto a imaginarse o no uno siempre pelea para llegar a lo más alto y uno lo que hace cuando inicia un torneo es aspirar a eso, trabajar y recorrer un camino de crecimiento en el que estamos, queda muchísimo campeonato y sabemos lo duras que son todas las fechas", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: MANTENDRÁ LIDERATO PREVIO A PAUSA POR FECHA FIFA, TRAS EMPATAR ANTE LEÓN