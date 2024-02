América, sin preocupación tras derrota ante Real Estelí en Concachampions

En Coapa no les preocupa la derrota sufrida en Nicaragua, al contrario, consideran que es parte de ya que no hay ningún equipo que logre mantener el mismo nivel alto por cien partidos, asílo consideró el defensor charrúa, Sebastián Cáceres.

"Creo que es normal que en algún momento un equipo pierda o no pueda jugar bien. Les pasa a todos los equipos del mundo. No hay un equipo que no pierda en 100 juegos o no le hagan goles. No se pueden mantener todos los juegos al mismo nivel. Es normal. Son seguidos los partidos, el físico se ve afectado, puede que no estemos tan finos en algunas situaciones", comentó el uruguayo en conferencia.

"Las alarmas no se encienden. La sensación es para ustedes, pero no es así. No hemos cambiado la forma de trabajar, ni nada. Fueron errores puntuales, pero son cosas que se pueden corregir y no es que pasemos por un mal momento", añadió.

Respecto a su deseo de jugar en Europa, el americanista no negó que después de este semestre buscará cumplir ese sueño.

"La verdad creo que jugar en Europa quiere cualquier jugador que aspira a cosas grandes. Lo tengo en mente, en algún momento, pero no me mata la situación de querer irme ya. Estoy concentrado en lo que debo hacer acá. Tengo cosa con selección y después pasará lo que tenga que pasar, pero obviamente me gustaría", finalizó Cáceres.

