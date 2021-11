América: Solari comparó sistema de Liguilla con el de la Champions League

Santiago Solari, director técnico del América, comparó el sistema de Liguilla con la Champions League y aseguró que es unformato que le agrega muchos elementos al torneo.

"Sobre todo a los equipos grandes, da un punto de curiosidad el formato de la Liga mexicana, que es especial, que genera grandes expectativas en el final de las temporadas, por el sistema de Liguillas que le sigue al de fase regular. Es como colocar una Champions después de haber colocado un torneo de Liga y eso por supuesto le agrega muchos elementos al debate, a la pasión de la gente y a los análisis, es muy interesante, el formato cambia, en Estados Unidos se juega un formato similar".

"Es un torneo sumamente competitivo con plantillas muy profundas, ni hablar la de Monterrey, la de Tigres, la de León, la de Santos, muchas de ellas, la de Atlas; eso no quita que nosotros no vayamos a luchar y hacer lo mejor posible por llegar a otra final y buscar el título. Yo soy plenamente consciente de cómo es el formato y también soy plenamente consciente del trabajo que realizó el trabajo hasta hoy y de eso yo no le quito un centímetro de merito a los futbolistas", mencionó en entrevista con Mr. Chip.

De igual forma, el argentino reveló que ya planean el próximo torneo, además de que no se ve fuera de Coapa, pues aún tiene contrato.

“No es algo que me plantee en este momento (su futuro fuera del América), porque estamos enfocados en este torneo que reinicia con la Liguilla

"Ya estamos prácticamente planeando el semestre que viene a pesar de que tenemos esta fase que enfrentamos ahora. No podemos perder de vista el próximo semestre ni el próximo año. A mí todavía me queda un año y medio de contrato, por lo cual, mi cabeza está puesta en México y en el América", añadió.

