América: Solari elogió el desempeño de Roger Martínez en victoria sobre Xolos

Luego de la victoria ante Xolos en el Estadio Caliente, Santiago Solari, técnico del América se mostró satisfecho con el accionar de sus jugadores, en especial con los atacantes, Roger Martínez, Henry Martín y Federico Viñas, de quienes dijo le gusta la competencia interna que están generando.

“Hoy jugó Roger Martínez de nueve e hizo un gran partido, jugó muy bien al futbol, Henry lo ha hecho muy bien, Viñas jugó poquito porque viene saliendo de una lesión. Me encanta que entre ellos compitan, a mi me gustan los tres, no es que no me convenza ninguno”,declaró en conferencia de prensa.

Solari consideró que ante el cuadro fronterizo se hizo un buen partido. Además, destacó la actitud que imprimieron sus dirigidos para sacar el resultado y aseguró que ellos son la parte más importante del equipo.

“Somos un equipo, lo formamos todos, la parte más importante del equipo son los jugadores. Hoy ante un gran rival hemos competido bien, destaco la actitud de los jugadores, el partido fu muy buen partido en general”, mencionó.

Por último, el estratega argentino, recalcó que cada encuentro disputado es distinto al anterior, por lo que las Águilas tienen que estar preparadas para saber sortear las diferentes circunstancias que se presentan jornada tras jornada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: XOLOS: 'AMÉRICA FUE SUPERIOR EN TODO'; RECONOCIÓ PABLO GUEDE TRAS DERROTA