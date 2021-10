América: Solari recurrió a juveniles azulcremas ante 'bajas' por Fecha FIFA

La Águilas del América enfrentarán su último partido de la fase regular del torneo fuera de la CDMX ante el Atlético de San Luis con dos juveniles en el primer equipo ante la carga de trabajo de sus jugadores que fueron seleccionados en la Fecha FIFA.

Los jugadores juveniles del equipo de las Águilas Sub 20 que fueron considerados por Santiago Solari para formar parte del primer equipo son Paolo Ríos y Esteban Lozano.

Paolo Ríos es un mediocampista de 21 años de edad que de hecho ya debutó en el futbol mexicano. Paolo jugó su primer partido con el primer equipo azulcrema el 30 de agosto de 2019 ante el Atlas.

Por otra parte, Esteban no ha debutado en la Liga MX. Lozano es un delantero de 18 años que lleva dos goles conseguidos en el Torneo Sub 20. Solari no podrá contar con Jorge Sánchez, pero ante la carga física de Sebastián Córdova, Henry Martín, Pedro Aquino y Roger Martínez; el estratega azulcrema prefiere tener un plan de contingencia en la banca.

