América: Sumó esfuerzos en la lucha por erradicar la discriminación racial

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Club América presentó un comunicado en donde expresó su compromiso para erradicar este problema que afecta a la sociedad y al deporte.

Las Águilas recordaron que desde el pasado 10 de diciembre comenzó una capacitación con sus colaboradores y futbolistas en temas de igualdad, no discriminación y respeto a los derechos humanos ante el Conapred.

El club informó que logró alcanzar 570 horas de capacitación y que han concluido con el curso 'ABC de la igualdad y la No Discriminación' 57 personas integrantes del primer equipo, femenil, categorías Sub 20 y Sub 17, así como colaboradores e integrantes de la directiva.

"La discriminación es un problema que afecta el futbol y a la sociedad en general. en el Club América creemos que la educación es un factor clave para eliminar este problema, por ello tomamos acciones desde el Nido y junto a Conapred capacitamos a más de 60 personas de diferentes categorías", informó Santiago Baños, presidente deportivo del equipo.

El equipo también expresó su compromiso para que el respeto, la libertad y la inclusión sean modelos para millones de mujeres y hombres que los apoyan.

