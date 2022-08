América: Tano Ortiz alabó el juego de sus futbolistas vs Pumas

Fernando Ortiz, entrenador de América volvió a salir satisfecho de la cancha, su equipo fue ampliamente superior a Pumas de principio a fin y en todos los rincones de la cancha, por ello, su firmeza para asegurar que el partido de hoy le gustó en todo sentido.

“Todo. No hay un jugador que me haya disgustado; desde los chicos que entraron en el minuto que les tocó entrar. Logramos una victoria que necesitábamos porque ellos se merecían una victoria de esta manera y más con el Clásico Capitalino, que a mi consideración, hay una diferencia”, declaró el Tano.

“No soy de ponerme a observar si es el mejor partido del Tano Ortiz. Lo que uno tiene reflejado en la cabeza se refleja en el campo de juego y eso es muy satisfactorio. Como lo planifiqué, salió, ese es el mensaje que le llega a los jugadores”, añadió.

Respecto a la lesión de Sebastián Cáceres, el estratega confirmó que el defensor uruguayo traía una carga muscular que se intensificó en este partido.

“Seba traía una carga muscular, se intensificó conforma pasaron los minutos. Hay compañeros que están para entrar y no quiero que arriesguen lesiones. Él no piensa en lo individual, sino en lo grupal. El doctor evaluará como está. Reconozco la valentía para reconocer que no está y entra otro compañero”, finalizó Ortiz.

