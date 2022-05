América: Tano Ortiz confirmó que jugarán un amistoso para no perder ritmo de cara a Liguilla

Tras colocarse en zona de clasificación directa, Fernando Ortiz, técnico del América señaló que matematicamente, su equipo no está dentro de la Liguilla, pues dijo que aunque luce complicado que el San Luis goleé a Santos sabe que esto puede suceder.

“Matemáticamente todavía no estamos dentro de la Liguilla, tendría que pasar una catástrofe, que puede llegar a pasar. La sumatoria de goles de los equipos que mañana llegan a jugar puede suceder. Esto es futbol”, declaró Ortiz en conferencia de prensa.

“El discurso, hoy es otro, se ha conseguido un objetivo meritorio de los jugadores, por lo cual se termina de cerrar un ciclo de la Fase Regular e inicia la Liguilla. Felicitaciones a ellos, mañana (hoy) ya puedo decir que matemáticamente estamos adentro”, agregó.

El ‘Tano’ dejó en claro que la fiesta grande del futbol mexicano es totalmente distinta a la Fase Regular y aunque recordó que será la primera vez que la viva desde el banquillo, aseguró que conoce muy bien dicha instancia como jugador.

“La Liguilla para mi es totalmente diferente, lo he experimentado como jugador, como entrenador, pero si sé que es un partido de 180 minutos, por lo cual tienes que estar sumamente atento, sumamente concentrado, cualquier detalle te puede quedar afuera y ya no hay vuelta atrás, esa es mi experiencia como jugador. Como entrenador trataré de volcar algo que ellos (jugadores) ya conocen”,mencionó.

Asimismo, el estratega argentino confirmó que una vez que los azulcremas estén calificados matemáticamente, buscarán jugar un partido amistoso para no perder el ritmo durante la semana de descanso en la que se disputará la Repesca.

“Nosotros vamos a programar un partido amistoso para que podamos seguir teniendo ese ritmo de juego, no sé que día lo vamos a programar. Es totalmente diferente lo que se juega en una Fase Regular y acá se juega con inteligencia, sabiduría y experiencia”, finalizó.

TANO ORTIZ NO ASEGURA AÚN SU CONTINUIDAD EN EL BANQUILLO

Fernando Ortiz aclaró que hasta ahora la directiva americanista no se ha reunido con él para platicar sobre su permanencia de manera definitiva en el banquillo azulcrema, pues considera que aún no es momento para definir su futuro.

“No, no hablado (con la directiva sobre su futuro) y tampoco me lo permitiria hablar, porque hoy no es momento para sentarme a hablar de mi futuro. Se los dije en el momento que asumí, que estaba agradecido, que era un sueño que cumplí, estar dentro del Azteca y dirigir y hoy lo he concretado, pero no me gustaria que se sieten a hablar porque no es el momento”, sentenció el ‘Tano’.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - CRUZ AZUL: SEBASTIÁN JURADO CALIFICÓ EL PARTIDO DE REPECHAJE COMO "UNA FINAL"