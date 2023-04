Será hasta mañana cuando Fernando Ortiz decida si Henry Martín juega ante Pumas en el Clásico Capitalino, así lo confirmó el técnico del América, quien dejó en claro que no le gusta arriesgar a sus jugadores.

“Henry (Martín) ha trabajado los días que lo hemos exigido, ha respondido muy bien, ha tenido un tratamiento excelente de los médicos. No he decidido si juega, no me gusta apresurar a los jugadores cuando tienen una situación muscular, mañana lo voy a decidir”, declaró Ortiz en conferencia de prensa.

Asimismo, el ‘Tano’ admitió que, durante la semana, la ‘Bomba’ respondió bien a la exigencia física que se le asignó, pero recalcó que no piensa arriesgarlo si no se encuentra en condiciones de jugar.

“La exigencia que tuvo respondió bien. Cuando me acerco con él sabe lo que le voy a decir y sé lo que me va a contestar, pero no voy a arriesgar a ningún jugador porque estamos avanzados para afrontar lo que viene que es lo más importantes”, sentenció.

Henry sufrió un golpe en el duelo ante Cruz Azul que de inmediato lo puso en duda para el duelo ante los universitarios; sin embargo, el goleador azulcrema ha manifestado su deseo de jugar para mantener su ventaja en el liderato de goleo.

